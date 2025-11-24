Manuel Eduardo Gallegos Salgado, director general, explicó que el objetivo principal de sus programas es dar herramientas a la ciudadanía para que incremente sus ingresos familiares.

Del 24 de noviembre al 6 de enero estarán abiertas las inscripciones para los cursos de enero a marzo 2026 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora.

Manuel Eduardo Gallegos Salgado, director general, explicó que el objetivo principal de sus programas es dar herramientas a la ciudadanía para que incremente sus ingresos familiares.

"Invitar a todas y a todos para que vayan al plantel más cercano o a la extensión más cercana porque es sumamente importante que dependiendo de la demanda se van a abrir las nuevas capacitaciones de inicio 2026" , expresó.

Precisó que algunas de las capacitaciones más solicitadas son, inglés, carpintería, soldadura, lenguaje de señas y repostería en esta temporada del año.

Los únicos requisitos de inscripción son tener 15 años o más, presentar CURP y comprobante de domicilio. Para más información puedes visitar sus redes sociales los encuentras como ICATSON Sonora o llamar al 662 262 9271.



