Sonora se convirtió en el primer estado del país en garantizar el abasto total de medicamentos en más de 222 unidades médicas de primer nivel, distribuidas en los 72 municipios, con una inversión inicial de 580 millones de pesos a través del programa IMSS-Bienestar.

La coordinadora estatal de IMSS-Bienestar, Gabriela Nucamendi Cervantes, informó que el proceso de abasto arrancó la semana pasada y que cada mes se entregarán kits a las unidades de salud como parte de las Rutas de la Salud, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Iniciamos desde la semana pasada a distribuir los medicamentos para todas las unidades del IMSS-Bienestar en Sonora; es una inversión inicial de 580 millones. La semana pasada fuimos el primer estado en terminar de surtir medicamento en las unidades médicas” , expresó.

Explicó que esta semana comenzará la entrega en hospitales y que el abasto incluye más de mil 300 claves médicas, entre material de curación, fármacos de primer y segundo nivel, además de medicamentos especializados, incluidos oncológicos.