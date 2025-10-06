El grupo de danza A El A Wailadam, de Ímuris, viajó a Colombia para participar en una presentación internacional.

El grupo de danza A El A Wailadam, de Ímuris, viajó a Colombia el fin de semana para participar en una presentación internacional.

En el acto de despedida, encabezado por el presidente municipal Jesús Leonardo García (“El Chino”), autoridades locales desearon éxito a la comitiva, informaron.

“Hoy llevan con ustedes no solo el nombre de nuestro municipio, sino el corazón y la esperanza de toda su gente”, expresó el alcalde durante el mensaje a los jóvenes bailarines.

Como parte del respaldo institucional, el presidente municipal entregó una placa representativa del municipio al grupo.

La autoridad local señaló que A El A Wailadam es ejemplo del esfuerzo, disciplina y compromiso de la juventud de Ímuris, e instó a las y los integrantes a compartir su cultura y aprovechar la experiencia antes de su retorno.



