La presidenta Claudia Sheinbaum informó en Hermosillo que se destinarán 831 millones de pesos en Sonora, Coahuila y Durango para fortalecer la producción de carne, mediante un fondo de crédito para engorda y centros integrales de producción.

Durante su visita a Hermosillo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de 831 millones de pesos para el sector ganadero en Sonora, Coahuila y Durango, como parte del Plan México.

El recurso estará dirigido a pequeños y medianos productores y se aplicará en dos ejes estratégicos:

Fondo de crédito para engorda, con tasas de interés reducidas.

Centros integrales de producción de carne, diseñados con estándares de calidad tanto para el mercado interno como para la exportación.

La iniciativa surge tras el cierre temporal de la frontera con Estados Unidos por la detección del gusano barrenador en el sur del país.

Aunque Sonora no ha registrado casos, la medida afectó a sus ganaderos.

Con este programa, el gobierno busca reducir riesgos externos y consolidar a México como productor de carne de alta calidad, con especial apoyo a quienes cuentan con pocas cabezas de ganado.