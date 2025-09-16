El gobernador Alfonso Durazo informó que se invertirán 500 millones de pesos en la primera etapa de modernización de la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, que abarcará hasta el Poblado Miguel Alemán. Reiteró su compromiso de concluir la obra a cuatro carriles antes de terminar su gestión.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció una inversión inicial de 500 millones de pesos para la modernización de la carretera Hermosillo–Bahía de Kino.

La primera etapa abarcará el tramo hasta antes del Poblado Miguel Alemán, con el objetivo de avanzar hacia la conclusión de una vía de cuatro carriles en toda su extensión.

“Ya tenemos el proyecto; lo que no hemos tenido es el recurso, pero vamos a destinar una parte de la venta del terreno recuperado. Espero que en esta primera etapa invirtamos cuando menos 500 millones de pesos”, indicó el mandatario estatal.

Compromiso de conclusión

Durazo reiteró que la carretera es una prioridad para su administración, dada la alta afluencia vehicular hacia la zona turística de Kino.

“La verdad es que es una carretera con muchísimo tráfico que se hace necesario convertirla a cuatro carriles hasta Bahía de Kino. A veces los recursos no alcanzan, pero es una prioridad para mí”, expresó.

En otro tema, el gobernador fue cuestionado sobre la supuesta participación del cantante Natanael Cano en un evento dentro del Cereso No. 1 de Hermosillo.

Durazo adelantó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya investiga el caso y, de confirmarse, se aplicarán las sanciones correspondientes.

“La Fiscalía ya se encuentra realizando la investigación y, en caso de que se confirme, habrá las sanciones que procedan”, puntualizó.



