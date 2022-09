¿Cuando termina el periodo de encendido de aires en camiones?

Este próximo 30 de septiembre vence el periodo en el que los concesionarios del transporte están obligados a mantener encendidos los equipos de refrigeración en las unidades, explicó Lirio Anahi del Castillo Salazar.

La Coordinadora del Instituto de Movilidad y Transporte Para el Estado de Sonora, recordó que de acuerdo a la Ley de transporte para el estado



“ Lo que dice el artículo 102 de nuestra ley de transporte maneja un periodo obligatorio que es del 1 de mayo al 30 de septiembre, particularmente para lo que es el sistema de transporte urbano , y en hermosillo todos los camiones traen el aire acondicionado, en el caso de que alguna no cuente con él se hacen sujetos a una sanción por incidencia.

Del Castillo Salazar, explicó que si bien es cierto después del 30 de septiembre esta obligatoriedad llega a su fin, en los títulos de concesión aparece una cláusula, donde menciona que si a petición de la autoridad debe mantenerse el encendido de los aires acondicionados, se puede realizar.

“Yo creo que lo más apropiado es que los aires se sigan encendiendo todavía por un periodo considerable, en lo que las circunstancias de las temperaturas nos ayudan”.

Respecto al tiempo que podría ampliarse el encendido de los aires, consideró que puede ser de 15 a 20 días más, es decir para mediados o hasta finales del mes de octubre.

DIALOGO CON LA UNION DE USUARIOS

La Coordinadora del IMTE señaló que se ha dialogado con la Unión de usuarios de Hermosillo, quien entre sus propuestas tienen extender el encendido de los aires hasta finales de octubre.

“ He hablado con Ignacio en torno a este tema y le he comentado que lo mas importante, me parece a mi, que esto pudiese ser que fuera del 15 de abril al 15 de octubre, porque como sabes más sufrimos con el calor antes de que llegue el subsidio, creo que el periodo pudiera estar definido del 15 de abril al 15 de octubre, a lo mejor con alguna reserva que la autoridad va determinar por alguna causa climática”.

respecto a ello, dijo que se trata de una idea, pero que no existe una fecha para presentar una propuesta en ese sentido.

“ No, todavía no, estamos en el análisis, hasta que no se presente el documento y este ahi no va a ser oficial”.

LAS SANCIONES

En el caso de Hermosillo, recordó que nominalmente se cuenta con una cantidad de 350 unidades en circulación.

“ Las sanciones de aplican son hasta cien UMAS cuando son económicas, pero en e l caso de Hermosillo lo hacemos a través de incidencias, pero es incidencia en descuento de kilometraje”

En el caso de la capital sonorense, explicó que en el periodo comprendido de la semana 18 a la 33 en Hermosillo se han aplicado 362 sanciones.