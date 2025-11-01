El mandatario señaló que desde los primeros momentos los cuerpos de emergencia, seguridad y salud actuaron con gran profesionalismo y compromiso, controlando la situación y salvando vidas.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó el fallecimiento de 23 personas así como un saldo de 12 personas lesionadas tras el incendio de una tienda Waldo's en en el centro de Hermosillo la tarde de este sábado.

"La explosión ocurrida en la tienda Waldos de la Colonia Centro en Hermosillo ha dejado una profunda tristeza en todas y todos los sonorenses. Hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas y 11 lesionadas que están siendo atendidas en diferentes hospitales de la ciudad. Lamentablemente, entre las víctimas se encuentran menores de edad" , señaló en un video el mandatario estatal.

El jefe del Ejecutivo se solidarizó con las familias de las personas fallecidas y lesionadas.

"Expreso mi más sincera solidaridad, apoyo y cercanía. He instruido a todas las dependencias del gobierno del Estado a brindar acompañamiento integral, atención médica, psicológica y social. Nadie enfrentará este dolor en soledad" .

El mandatario señaló que desde los primeros momentos los cuerpos de emergencia, seguridad y salud actuaron con gran profesionalismo y compromiso, controlando la situación y salvando vidas.

"Reconozco y agradezco profundamente su entrega y valentía. He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan" , expresó.