La Policía Municipal de Hermosillo detuvo a tres hombres en distintos puntos de la ciudad por agresiones físicas y verbales contra familiares.

La Policía Municipal de Hermosillo reportó la detención de tres hombres por presuntos delitos de violencia familiar, ocurridos en distintos puntos de la ciudad durante la tarde y noche del sábado.

A las 21:29 horas, Miguel Ángel 'N', de 29 años, fue arrestado tras agredir a su hermana de 48 años. La víctima declaró que su hermano llegó al domicilio ubicado en la calle Andrés Torres y callejón Final, en El Tazajal, pateando puertas, insultándola y empujándola.

Poco antes, a las 19:25 horas, Pablo Heriberto 'N', de 32 años, fue detenido luego de amenazar de muerte a su pareja de 32 años con un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros. La agresión ocurrió en su domicilio entre las calles Rosario P. de Carpio, República de Panamá y República de Colombia, en la colonia Álvaro Obregón.

A las 17:14 horas, Ramón Abraham 'N', también de 32 años, fue arrestado tras agredir física y verbalmente a su padre de 63 años en la intersección de Juan Pablo II y Cabo San Antonio en la colonia El Chaparral. El hombre fue empujado y golpeado, por lo que el caso fue turnado al Ministerio Público.

Las autoridades confirmaron que los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades legales.