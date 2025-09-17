El pasado 9 de septiembre la víctima fue trasladada a las instalaciones de Cruz Roja en la colonia San Benito sin signos vitales. Las investigaciones señalan que previamente los trabajadores lo golpearon y rociaron gas lacrimógeno.

Moisés Guillermo ‘N’ y Francisco Javier ‘N’, ambos trabajadores del Centro de Rehabilitación Cetih, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja, en agravio de Pedro Oliver ‘N’, en Hermosillo.

Las investigaciones señalan que el pasado 9 de septiembre los individuos junto con más personas del Centro de Rehabilitación, arribaron a eso de las 15:00 horas a bordo de un automóvil blanco a un domicilio ubicado en la colonia Hacienda del Sur. Dentro de la vivienda, golpearon a la víctima con un objeto contundente, un bastón, le arrojaron gas lacrimógeno y lo sometieron al suelo, superándolo en número de agresores.

La víctima fue trasladada a las instalaciones de Cruz Roja, ubicada en la colonia San Benito, llegando sin signos vitales.

Se determinó que la causa de su muerte fue por hemorragia interna y politraumatismo, derivado de las lesiones sufridas durante la agresión.

Luego de tener conocimiento sobre los hechos, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, siendo detenidos ahí los trabajadores, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora junto con varios indicios: un bastón negro, gas lacrimógeno y el vehículo blanco, mismos que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

Finalmente, el Juez resolvió vincular a proceso a los imputados en los términos solicitados por el Agente del Ministerio Público, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada y otorgando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.