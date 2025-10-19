Los hechos se remontan al 10 de mayo de 2024, cuando el individuo ingresó al comercio ubicado en la colonia Privadas del Bosque, donde despojó de 29 mil 108 pesos con 50 centavos a una empleada del local.

Jesús Ramón ‘N’, de 47 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el atraco a un negocio dedicado a la venta de frutas en Hermosillo, en el que utilizó un arma de fuego.

Los hechos se remontan al 10 de mayo de 2024, cuando el individuo ingresó al comercio ubicado en la colonia Privadas del Bosque para cometer el delito.

De acuerdo a los datos de prueba, Jesús Ramón ‘N’ entró al establecimiento con un recipiente con líquido inflamable y un arma de fuego, con los cuales amenazó a una empleada de local.

El imputado empujó a la trabajadora hacia la bodega mientras le exigía el dinero de las ventas.

Ante el temor de ser agredida, la víctima le entregó 29 mil 108 pesos con 50 centavos, monto con el que el agresor huyó del lugar a pie, dejando a la afectada en el suelo.

Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y presentó los datos de prueba que permitieron al Juez determinar la vinculación a proceso de Jesús Ramón ‘N’, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por considerarse que su libertad representa un riesgo procesal.