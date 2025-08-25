Los hechos que se le imputan se remontan al 14 de febrero del 2025, a eso de las 23:35 horas, cuando el individuo ingresó a un establecimiento comercial para apoderarse de efectivo, luego de amenazar con una pistola a los trabajadores.

Keyvi Francisco ‘N’ fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia moral en las personas cometido en un negocio en la colonia Nueva Castilla, en Hermosillo.

Los hechos que se le imputan se remontan al 14 de febrero del 2025, a eso de las 23:35 horas, cuando el individuo ingresó al establecimiento comercial para cometer el delito.

En el sitio, Keyvi Francisco sorprendió al personal que laboraba en el área de cajas, donde el imputado colocó un arma tipo pistola en la espalda de uno de los empleados, mientras a una segunda empleada le solicitó que entregara dinero de las cajas registradoras.

Ante el temor y las amenazas, los trabajadores accedieron a entregar el dinero y el imputado introdujo el efectivo en uno de sus bolsillos y salió caminando del establecimiento, seguido por un segundo sujeto involucrado.

En audiencia, el Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba consistentes y suficientes para demostrar la probable responsabilidad del imputado.

El individuo permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) mientras continúan las investigaciones complementarias.