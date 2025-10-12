Si bien el Juez resolvió vincular a proceso al individuo, éste decidió medidas cautelares en libertad con garantía económica.

Sergio Misael ‘N’, de 36 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de actos de maltrato o crueldad animal con resultado material de muerte, en Hermosillo.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron la orden de aprehensión tras una denuncia donde se reportó el fallecimiento de un canino que se encontraba bajo resguardo del imputado y quien lo tenía en condiciones de abandono y desnutrición extrema.

De acuerdo a las investigaciones, Sergio Misael habría dejado al animal en estado de indefensión total, sin proporcionarle alimento, agua ni atención veterinaria.

Dicha situación provocó un grave deterioro físico que se tradujo en delgadez extrema, un sexto de su peso normal, laceraciones en piel y secreciones oculares verdosas, concluyendo con la muerte del canino a causa de la falta de cuidados básicos.

En audiencia, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y el Juez resolvió vincular a proceso al individuo, imponiendo medidas cautelares en libertad con garantía económica y estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.