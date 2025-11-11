Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:15 horas, en un domicilio ubicado en la calle Pino Verde, en Los Pinos, cuando el imputado, en compañía de otro sujeto, llegó al sitio portando al menos un arma de fuego.

Jonathan Misael ‘N’, de 20 años de edad, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el asesinato de una joven de 19 años el pasado 2 de julio, en la colonia Los Pinos, en Hermosillo.

Al individuo se le imputa el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y brutal ferocidad, en perjuicio de la víctima, identificada como Evangelina ‘N’, de 19 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:15 horas, en un domicilio ubicado en la calle Pino Verde, en Los Pinos, cuando el imputado, en compañía de otro sujeto, llegó al sitio portando al menos un arma de fuego.

Ambos sujetos ingresaron sin autorización al inmueble, y en repetidas ocasiones realizaron disparos con arma de fuego en contra de la víctima.

Tras las investigaciones, se identificó a Jonathan Misael como uno de los probables responsables y se llevaron a cabo las diligencias legales para la captura del imputado por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la cual ejecutó la orden de aprehensión en su contra.