Un hombre y un adolescente fueron vinculados a proceso por el homicidio de un joven y la tentativa de asesinato contra otro, tras un ataque armado ocurrido el 10 de agosto en Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de José Leobardo “N”, de 27 años, y de un adolescente de 15 años, por los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, así como tentativa de homicidio calificado.

En audiencia de control de detención, el juez impuso prisión preventiva justificada al adulto y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. En el caso del menor, un Juzgado Especializado decretó su internamiento preventivo, a solicitud de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:30 horas del 10 de agosto, en el exterior de un local de eventos en colonia Jorge Valdez Muñoz, en Hermosillo.

De acuerdo con las indagatorias, los imputados llegaron en una motocicleta Italika FT125 color negro con rojo. El menor entregó un arma de fuego a José Leobardo “N”, quien disparó contra las víctimas.

Narciso “N” resultó herido en la espalda izquierda , con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.

“N” resultó , con lesiones que tardan más de 15 días en sanar. César Francisco “N” recibió cuatro impactos que le provocaron la muerte por choque hemorrágico debido a daños en la aorta torácica y pulmón.

Después del ataque, ambos intentaron huir en la motocicleta, pero fueron perseguidos por elementos de la Policía Municipal y colisionaron con un vehículo en calles Jorge Valencia y Jesús Larios, donde fueron detenidos.



