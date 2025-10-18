La FGJES impuso prisión preventiva a Luis Fernando “N”, de 45 años, tras ser acusado de abuso en perjuicio de una menor de 12 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la vinculación a proceso de Luis Fernando “N”, de 45 años, como probable responsable del delito de Abuso Sexual Agravado en perjuicio de una menor de 12 años de edad. Durante la audiencia de formulación de imputación, se dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Hechos imputados

Los actos ocurrieron en un domicilio de la colonia Leyes de Reforma Uno, donde el acusado aprovechó su condición de padrastro para agredir a la víctima en diferentes momentos:

Agosto de 2024: Ingresó reiteradamente a la habitación de la menor para tocarla de forma lasciva .

30 de septiembre de 2025, 07:50 horas: Nuevamente aprovechó su posición de padrastro para realizar actos lascivos.

Procedimiento legal

Tras la denuncia, se ejecutó una orden de aprehensión contra Luis Fernando “N”. Durante las audiencias correspondientes, se le vinculó a proceso y se le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

La FGJES señaló que se continuará con las etapas procesales subsecuentes, con el objetivo de obtener una sentencia condenatoria ejemplar, reafirmando su compromiso de proteger a menores víctimas de delitos sexuales en la entidad.