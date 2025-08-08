La FGJES obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva para David Ignacio “N”, de 21 años, acusado de asesinar a Juan Manuel “N” en junio de 2024 en la colonia Luis Echeverría de Ciudad Obregón.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez oral dictó auto de vinculación a proceso contra David Ignacio “N”, de 21 años, como probable responsable del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Juan Manuel “N”, de 27 años.

Los hechos ocurrieron el 13 de junio de 2024, entre las 13:00 y 14:00 horas, en la vía pública de las calles Puerto Vallarta, entre Privada 6 y Privada 7, en la colonia Luis Echeverría de Ciudad Obregón.

De acuerdo con la investigación, el imputado llegó acompañado de otra persona, sorprendió a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego, provocándole la muerte en el lugar.

Tras las indagatorias iniciales, se estableció la identidad del presunto agresor. El Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, que fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Medida cautelar y proceso penal

En audiencia de control de detención, el Ministerio Público presentó las pruebas de la carpeta de investigación, logrando que el juez dictara vinculación a proceso y prisión preventiva justificada. El imputado permanecerá en un Centro de Reinserción Social (Cereso) mientras continúa su proceso penal.

La FGJES reiteró su compromiso de garantizar investigaciones exhaustivas y la protección de los derechos de las víctimas y sus familias.