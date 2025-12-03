El individuo fue capturado el pasado sábado durante un operativo en la colonia El Sahuaro. La Fiscalía de Sonora desmintió que cuenta con 18 órdenes de aprehensión como inicialmente se había dado a conocer.

Francisco Javier ‘N’, alias ‘El Javi’, de 41 años, fue vinculado a proceso por el delito de posesión de metanfetamina con fines de venta, tras su captura el pasado 29 de noviembre en la colonia El Sahuaro, en Hermosillo.

Elementos de la Policía Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), realizaban recorridos sobre las calles Jesús Siqueiros y Juan de Dios Bojórquez, cuando detectaron al imputado quien al notar su presencia emprendió la huida.

El individuo avanzó aproximadamente 130 metros hacia un arroyo cercano, sin embargo fue alcanzado. Previamente había arrojado una bolsa roja al suelo, misma que fue asegurada.

Fueron un total de 28 envoltorios transparentes con sustancia granulada, con características de metanfetamina, los que se encontraban en su interior. Además, se aseguró un arma corta calibre nueve milímetros con su cargador y cuatro cartuchos útiles.

La persona quedó detenida y fue trasladada a la Base Operativa para la puesta a disposición correspondiente.

Niega Fiscalía que cuenta con 18 órdenes de aprehensión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) desmintió que ‘El Javi’, quien fuera arrestado el pasado sábado, cuente con 18 órdenes de aprehensión, como fue dado a conocer en versiones iniciales.

“El imputado no cuenta con 18 órdenes de aprehensión, como se difundió de forma errónea en versiones iniciales; la situación jurídica que enfrenta corresponde únicamente al proceso actual derivado de su detención en flagrancia el pasado 29 de noviembre” , señaló la autoridad en un comunicado difundido este miércoles.