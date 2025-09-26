Alán Eduardo “N”, de 18 años, fue vinculado a proceso en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo auto de vinculación a proceso contra Alán Eduardo “N”, de 18 años, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, con premeditación y alevosía, así como del delito de narcomenudeo. El Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva.





¿Qué pasó?

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la noche del 9 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, cuando Alán Eduardo “N” llegó en compañía de un cómplice a un domicilio ubicado en la colonia Valle Verde.

En el lugar, intentó privar de la vida a Luis “N”, de 41 años, disparándole en repetidas ocasiones. La víctima logró escapar gracias a una reacción rápida, corriendo hacia el interior de la vivienda, lo que evitó que los disparos alcanzaran su objetivo.





Arresto

El día siguiente, 10 de septiembre, se ejecutó una orden de aprehensión contra Alán Eduardo “N” en un domicilio de la colonia Sóstenes Valenzuela Miller.

Durante la detención, se encontraron 53 envoltorios que contenían metanfetamina, con un peso neto total de 14.310 gramos, lo que derivó también en su imputación por el delito de narcomenudeo.

Tras las diligencias correspondientes, se realizaron las audiencias ante el Juez, donde se formuló la imputación y se decidió vincular a proceso al joven. El juzgador otorgó un periodo de cuatro meses para que la FGJES continúe con las investigaciones complementarias.

La Fiscalía destacó que este caso reafirma su compromiso con la procuración de justicia y la protección de la vida y el bienestar de los ciudadanos.