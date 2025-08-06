De acuerdo a las investigaciones, Luis Guillermo 'N' se aprovechó de que la víctima se encontraba sola cuando ésta caminaba por un terreno baldío al norte de Hermosillo, para luego intentar privarla de la vida.

Luis Guillermo ‘N’, de 20 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Alejandra Adilene ‘N’.

El pasado 6 de junio, el joven atacó a la víctima aproximadamente a las 18:25 horas, cuando ésta caminaba por un terreno baldío que se ubica sobre el bulevar Progreso, entre las calles Olivares y bulevar Solidaridad.

Según las investigaciones, el imputado se aprovechó de que la víctima se encontraba sola para taparle la boca y de esta manera impedir que pidiera ayuda, para luego empujarla hacia un canal.

En el sitio el individuo comenzó a golpearla en varias ocasiones en la cabeza, estrellándola contra el suelo y ahorcándola, hasta que la víctima perdió el sentido.

El joven se retiró del lugar creyendo que había terminado con su vida, sin embargo, la víctima logró recuperar el conocimiento y se arrastró hasta una de las avenidas principales, donde pidió ayuda.

Alejandra Adilena recibió atención médica inmediata, lo cual evitó que el imputado cumpliera su objetivo.

En audiencia inicial, se calificó de legal la detención y retención del imputado, por lo que el Ministerio Público formuló imputación por el delito de feminicidio en grado de tentativa y el Juez determinó vincularlo a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.