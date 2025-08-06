A Julio César y Mario Alberto se les imputan los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa en concurso real de delito.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) informó que se logró la vinculación a proceso de Julio César ‘N’ y Mario Alberto 'N', implicados en el homicidio de José Alejandro ‘N’, cuyos restos fueron encontrados en una hielera en la colonia Revolución 1, en la ciudad de Hermosillo, en marzo pasado.

De acuerdo a las investigaciones, la noche del 18 de marzo de 2025, los imputados junto con otras personas, llegaron a un domicilio ubicado en la colonia Cerrada de Minas, donde privaron de la libertad a la víctima.

Sus restos fueron encontrados al día siguiente en el interior de una hielera que se encontraba dentro de una mochila en las calles Fidel Velázquez y bulevar Luis Encinas, en la colonia Revolución 1.

Mediante trabajos periciales realizados por el área de genética, se logró identificar a la víctima, lo que permitió iniciar las investigaciones en torno a su desaparición. A través de diversos actos investigativos, se estableció la probable responsabilidad de los imputados, quienes fueron capturados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

En audiencia inicial ante el Juez de Control correspondiente, el Ministerio Público presentó la carpeta de investigación y acreditó la probable participación de los señalados en los delitos.

Finalmente, el Juez determinó procedente la vinculación a proceso y, en ambos casos, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.