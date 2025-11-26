‘El Monstruo’, ‘El Diablo’ y ‘El Comandante Apa’, como se le apoda, estaría involucrado en una serie de crímenes cometidos en perjuicio de cinco víctimas en la ciudad de Hermosillo.

David ‘N’, alias ‘El Monstruo’, de 50 años de edad, fue vinculado a proceso en cinco causas penales en las que se encuentran desaparición, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y diversos delitos.

‘El Monstruo’, ‘El Diablo’ y ‘El Comandante Apa’, como se le apoda, estaría involucrado en una serie de crímenes cometidos en la ciudad de Hermosillo.

El individuo cuenta con cuatro expedientes por el delito de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa en concurso real de delitos.

Estos involucran a las víctimas José Trinidad ‘N', quien, en agosto de 2024, fue privado de la libertad en vía pública en la colonia El Chaparral, así como Alejandro ‘N’ que en febrero de 2025 fue sustraído de su domicilio en la colonia Pueblitos con uso de armas.

Asimismo, se suma la privación de la libertad con violencia de Brian Andrés ‘N’ ocurrida en junio de 2025 en el fraccionamiento Villas del Real; asimismo se añade la privación de la libertad de Jesús Arturo ‘N’, que en julio de 2025, fue sacado violentamente de su domicilio en la colonia La Metalera.

En todos los hechos, ‘El Monstruo’ y otras personas más, privaron de la libertad a las víctimas con el fin de ocultar su paradero.

Caso Carmen Enrique ‘N’

A David ‘N’ también se le suma otros delitos por el caso de Carmen Enrique ‘’N’, hombre que fue ‘levantado’ por varios sujetos en la colonia Nuevo Hermosillo el 16 de julio de este año.

El sujeto fue localizado el viernes 18 de julio, tras un recorrido táctico por el tramo Hermosillo-Ures, donde se obtuvo información sobre ruidos de auxilio escuchados entre la maleza a la altura del kilómetro 13+700.

La víctima falleció el 06 de agosto a consecuencia de las múltiples lesiones sufridas durante esos hechos.

El individuo fue detenido el pasado 19 de noviembre durante un operativo en la colonia Jesús García junto con otras dos personas, identificadas como Jesús Adolfo ‘N’ y José Manuel ‘N’, de 21 y 22 años respectivamente.

Los tres fueron asegurados mientras circulaban en un vehículo con reporte de robo y portando tres armas de fuego cortas.

Se determinó que ‘El Monstruo’ fungía como líder de una célula criminal cuyo modus operandi consistía en usar vehículos y vestimentas similares a las corporaciones policiales para cometer sus delitos.