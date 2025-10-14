De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron entre el 13 y 21 de agosto del 2024, cuando el sujeto ingresó en dos ocasiones al domicilio de su expareja, a quien agredió física y verbalmente

Brandon Obed ‘N’, alias ‘El Chapo’, de 24 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su expareja.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron entre el 13 y 14 de agosto del 2024, cuando el ahora imputado llegó a un domicilio en la colonia Nuevo Hermosillo, donde golpeó la puerta violentamente, amenazó e insultó a la víctima.

Para el 21 de agosto de ese mismo año, ‘El Chapo’ regresó nuevamente a la vivienda, y bajo los efectos de las drogas, agredió física y verbalmente a la víctima frente a su hijo menor de tres años.

El sujeto impidió que su expareja llamara al número de emergencias 911, al arrebatarle el teléfono celular.

Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que acreditan los actos de violencia física, verbal y psicológica ejercidos por Brandon Obed ‘N’.

El Juez resolvió vincularlo a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al tratarse de un caso clasificado como violencia de alto riesgo (VAR).