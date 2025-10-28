Los delitos que se les imputan son derivados de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en la colonia Gaby Pereda I, donde se localizó un vehículo incendiado en su totalidad, con un cuerpo en su interior.

Carlos Ernesto ‘N’, de 31 años de edad, y José Humberto ‘N’, de 28 años, presuntos integrantes de una célula delictiva, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, así como asociación delictuosa, en concurso real de delitos cometidos, en perjuicio de Adalberto ‘N’, siendo uno de los señalados un objetivo criminal prioritario.

Los delitos que se les imputan son derivados de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, cuando a las 21:33 horas se atendió un reporte en la colonia Gaby Pereda I, donde se localizó un vehículo incendiado en su totalidad, con un cuerpo en su interior con ausencia de su polo cefálico.

Asimismo, a las 23:02 horas en la intersección de las calles No Reelección y Comonfort, en la colonia Villa de Seris, se localizó una motocicleta Italika FT125 negra abandonada junto a una maleta azul, en cuyo interior se encontraron restos humanos, que coincide con el caso anterior.

En ambos sitios fueron encontradas cartulinas con mensajes relacionados con grupos criminales.

Los indicios y otros objetos fueron trasladados al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) para su análisis e identificación, logrando con estos y otros actos de investigación obtener la identidad de los probables responsables y sus respectivas órdenes de aprehensión.

Detenciones y antecedentes criminales

Carlos Ernesto ‘N’, considerado uno de los objetivos prioritarios, fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal de Hermosillo durante un operativo en la colonia Nueva Esperanza.

El individuo cuenta con antecedentes por robo en casa habitación, robo de vehículo y narcomenudeo. Una vez detenido quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Ya dentro, se le ejecutó otra orden de aprehensión por los cargos de homicidio calificado con alevosía y ventaja, en grado de tentativa y homicidio calificado con premeditación y ventaja consumado en perjuicio de Francisca Adriana ‘N’ (occisa) y Marco Antonio (sobreviviente).

Dicho hecho ocurrió aproximadamente entre las 11:00 y las 11:30 horas del día 9 de octubre del año 2025, en un domicilio de la colonia Los Altares en Hermosillo, lugar donde se encontraban las víctimas cuando el señalado y un cómplice ingresaron y accionaron armas de fuego contra ambas personas.

Mientras que José Humberto ‘N’, quien desde el 15 de octubre se encuentra en reclusión en el Cereso por delitos de narcomenudeo y posesión de una motocicleta robada y que cuenta con antecedentes por allanamiento de morada y delitos contra la salud, fue notificado de la segunda orden de aprehensión.

Tras llevarse a cabo sus respectivas audiencias ante los jueces, se obtuvo su vinculación a proceso, quedando ambos en prisión preventiva justificada y sujetos a los tiempos de investigación complementaria en cada uno de sus asuntos.