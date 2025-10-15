Guillermo 'N' y Joel 'N' son acusados de haber ingresado sin autorización a distintos domicilio de Hermosillo, apoderándose de algunos bienes.

Dos personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos de robo a casa habitación cometidos en distintos sectores de Hermosillo, donde presuntamente ingresaron y sustrajeron diversos bienes.

Las investigaciones establecen que uno de los imputados, identificado como Guillermo ‘N’, de 38 años de edad, ingresó sin autorización a un domicilio ubicado en la colonia Quinta Esmeralda.

El individuo es acusado por el delito de robo con violencia en las cosas, en casa habitación, de noche y por dos o más personas, respecto de accesorios automotrices.

Guillermo ‘N’ dañó la parte lateral de un vehículo Nissan Tsuru de modelo 2007 que se encontraba en el área habitacional, apoderándose de cuatro bocinas marca JP Open Show de 6.5 pulgadas.

El segundo hecho ocurrió el 6 de junio del presente año en la colonia Los Olivos, donde Joel ‘N’ se apoderó de un cilindro de gas con su línea de cobre y regulador, para luego retirarse del sitio con los objetos sustraídos.

Por estos hechos, Joel fue vinculado por el delito de robo en casa habitación sin autorización para introducirse.