Las investigaciones establecen que el 5 de agosto el imputado junto a dos más irrumpieron en el domicilio de la víctima, ubicado en la colonia La Caridad, con la intención de quitarle la vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Ronaldo Arturo Ulises 'N', quien es acusado del delito de tentativa de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido en contra de Jesús Manuel ‘N’, en la ciudad de Hermosillo.

La investigación establece que el 5 de agosto de 2025, entre las 03:15 y las 03:20 horas, el ahora imputado, acompañado de dos personas más, llegó al domicilio de la víctima ubicado en la colonia La Caridad. De manera violenta, ingresaron a la vivienda y lo agredieron con armas tipo machete, con la intención de quitarle la vida.

La víctima logró sobrevivir al ataque gracias a que simuló haber perdido la vida y, posteriormente, recibió auxilio inmediato por parte de terceros que lo trasladaron a un nosocomio de la ciudad, donde recibió atención médica oportuna que evitó un desenlace fatal.

La audiencia de continuación se celebró tras la ejecución de orden de aprehensión cumplida por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

El Juez determinó la vinculación a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.