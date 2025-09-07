El sujeto ejerció diversos actos de violencia patrimonial, psicológica y emocional contra la víctima.

José Trinidad 'N' de 40 años fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en cuatro delitos de violencia familiar en concurso real, cometidos contra su ex concubina, María de los Ángeles 'N' de 34 años, en el municipio de Navojoa.

El juez a cargo del caso determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada para proteger la integridad de la víctima, además de otorgar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en distintas fechas y ubicaciones de Navojoa, donde el imputado habría ejercido diversos actos de violencia patrimonial, psicológica y emocional contra la mujer con la que mantuvo una relación sentimental en el pasado.

El primer incidente se registró el 15 de agosto de 2025, alrededor de las 3:40 de la madrugada, en un domicilio de la colonia 16 de septiembre, cuando José Trinidad 'N' quebró el vidrio trasero del vehículo de la víctima. Días después, el 17 de agosto, la mujer recibió amenazas a través de redes sociales, en las que el imputado amenazó con agredirla arrojándole ácido.

El tercer hecho ocurrió el 23 de agosto a las 20:40 horas, cuando nuevamente recibió mensajes intimidatorios vía WhatsApp, intensificando el uso de violencia emocional. Finalmente, el 25 de agosto, cerca de las 5:30 de la mañana, en un domicilio de la colonia Mocuzarit, la víctima encontró otra vez dañado el vidrio trasero de su automóvil.

Gracias a la presentación de datos de prueba contundentes, el Ministerio Público logró acreditar la probable responsabilidad del imputado, obteniendo así las resoluciones judiciales correspondientes.