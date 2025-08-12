Francisco Moreno, vicefiscal de Investigaciones, afirmó que la muerte de una menor de tres años en un canal de riego en San Luis Río Colorado no presenta indicios de violencia y que los primeros datos apuntan a un accidente.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de tres años en un canal de riego en San Luis Río Colorado, el vicefiscal de Investigaciones, Francisco Moreno, declaró que, con base en la información preliminar, no existen indicios de que se trate de un hecho violento.

“Lamentablemente, los primeros indicios que tenemos es que fue una tragedia. No tenemos hasta ahorita ningún indicio de violencia, pero estamos a la espera de que lleguen los informes periciales para corroborarlo”, señaló el funcionario.

Moreno explicó que la desaparición de la menor se reportó la noche del lunes 11 de agosto, alrededor de las 20:00 horas, lo que derivó en la activación de un operativo de búsqueda.

Alrededor de las 22:00 horas, una pareja localizó el cuerpo flotando en un canal a menos de 500 metros de la vivienda de la menor, detrás del fraccionamiento donde residía.

El vicefiscal confirmó que, según los primeros datos, la niña habría salido de su domicilio por sí misma, sin que las personas a su cuidado se percataran. No obstante, indicó que aún no es posible determinar si hubo omisión por parte de los cuidadores.

“Estamos investigando para corroborar la información y determinar las consecuencias legales”, añadió.







