Vinculan a proceso a dos hombres por intentar asesinar a vecino con machete
Los agresores, con antecedentes por robo, fraude y homicidio, atacaron a la víctima con un machete en su propia casa.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez vinculó a proceso a Carlos Octavio “N”, de 45 años, y Óscar Adán “N”, de 39, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa, en perjuicio de Christian Iván “N”, de 44 años.
Ambos permanecerán en prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación.
Ataque dentro del domicilio
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 18 de octubrede 2025, cuando la víctima se encontraba en el exterior de su casa . En ese momento, los imputados llegaron al lugar y lo atacaron sin mediar palabra, golpeándolo y agrediéndolo con un machete .
Christian Iván logró ingresar a su domicilio para resguardarse, pero los agresores irrumpieron detrás de él con la intención de continuar la agresión. La familia del afectado intervino rápidamente y logró evitar que lo privaran de la vida, permitiendo que el hombre sobreviviera al ataque.
Amplio historial delictivo
Las autoridades informaron que ambos imputados cuentan con antecedentes penales por distintos delitos:
- Carlos Octavio “N”: robo, fraude, allanamiento de morada, lesiones y homicidio.
- Óscar Adán “N”: robo, fraude, allanamiento de morada, además de una orden de aprehensión vigente por daños culposos y probable responsabilidad en un homicidio cometido en 2025
Tras su captura mediante una orden de aprehensión, los señalados fueron presentados ante el Juez en audiencia inicial. Durante la diligencia, el agente del Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron su probable responsabilidad, lo que permitió obtener la vinculación a proceso en su contra.
La FGJES reafirmó que continuará actuando con firmeza contra quienes cometan delitos violentos en el estado.