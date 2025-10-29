Los agresores, con antecedentes por robo, fraude y homicidio, atacaron a la víctima con un machete en su propia casa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez vinculó a proceso a Carlos Octavio “N”, de 45 años, y Óscar Adán “N”, de 39, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa, en perjuicio de Christian Iván “N”, de 44 años.

Ambos permanecerán en prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación.

Ataque dentro del domicilio

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 18 de octubre

Christian Iván logró ingresar a su domicilio para resguardarse, pero los agresores irrumpieron detrás de él c

ogró evitar que lo privaran de la vida, permitiendo que el hombre sobreviviera al ataque. Amplio historial delictivo Las autoridades informaron que ambos imputados cuentan con antecedentes penales por distintos delitos: Carlos Octavio “N” : robo, fraude, allanamiento de morada, lesiones y homicidio.

: robo, fraude, allanamiento de morada, lesiones y homicidio. Óscar Adán “N”: robo, fraude, allanamiento de morada, además de una orden de aprehensión vigente por daños culposos y probable responsabilidad en un homicidio cometido en 2025

Tras su captura mediante una orden de aprehensión, los señalados fueron presentados ante el Juez en audiencia inicial. Durante la diligencia, el agente del Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron su probable responsabilidad, lo que permitió obtener la vinculación a proceso en su contra. La FGJES reafirmó que continuará actuando con firmeza contra quienes cometan delitos violentos en el estado.

de 2025, cuando la víctima se encontraba en el. En ese momento, los imputadossin mediar palabra,y agrediéndolo con unon la intención de continuar la agresión. La familia del afectado intervino rápidamente y