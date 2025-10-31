Fiscalía anunció que aseguraron a un hombre relacionado con un robo ocurrido la mañana de este viernes en la colonia Centro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron a un hombre relacionado con el robo y privación de la libertad de una persona en la colonia Centro, ocurrida la mañana de este viernes.

Detalles del hecho

Un hombre de 55 años fue privado de la libertad por sujetos armados que irrumpieron en un despacho ubicado sobre la calle Chihuahua, en el centro de Hermosillo, y lo obligaron a retirar dinero en un banco cercano.

Según la víctima, un sujeto con el rostro cubierto ingresó al despacho solicitando información. Al permitirle el acceso, fue empujado con fuerza, momento en que otro hombre lo golpeó y lo subió a la fuerza a un vehículo. Ambos agresores lo trasladaron a un banco en las calles Serdán y Yáñez, donde lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a realizar un retiro de efectivo.

Al ingresar al área de cajas, la víctima pidió auxilio a la cajera, quien activó el botón de pánico. Los presuntos responsables huyeron a pie, y hasta el momento no han sido localizados.

No fue cobro de piso

La rápida movilización de la Policía Municipal, Policía Estatal y AMIC permitió asegurar a un hombre vinculado con los hechos, quien ya fue turnado al Ministerio Público mientras la FGJES integra la carpeta de investigación correspondiente para judicializar el caso.

La Fiscalía aclaró que este hecho no está relacionado con un “cobro de piso”, como se difundió en algunas páginas de contenido. Las investigaciones continúan para localizar a las dos personas restantes involucradas en el delito.



