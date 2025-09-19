La Fiscalía de Sonora informó que la joven nunca estuvo privada de la libertad y fue ubicada gracias a un reporte al 089.

Una joven de 18 años fue localizada sana y salva en Cajeme, luego de ser víctima de un engaño telefónico con fines de extorsión, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

El hallazgo se logró gracias a un reporte ciudadano realizado a la línea anónima 089, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de búsqueda y coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la investigación, familiares de la afectada recibieron llamadas del número (644) 195 73 58. El interlocutor se identificó como integrante de un grupo delictivo y exigió una suma de dinero, asegurando falsamente tener privada de la libertad a la joven.

Mientras la extorsión se desarrollaba, los delincuentes mantuvieron a la víctima en constante comunicación telefónica, impidiéndole colgar y evitar el contacto con sus familiares.

Tras las labores de campo, la joven fue asegurada en condiciones íntegras, confirmándose que en ningún momento estuvo privada de su libertad.

La FGJE exhortó a la ciudadanía a mantener la calma ante llamadas de este tipo, colgar de inmediato y reportar a las líneas de emergencia 911 o denuncia anónima 089, a fin de activar los mecanismos de protección.

Como medidas preventivas, la institución recomendó: