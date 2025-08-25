El reporte por violencia doméstica fue atendido por la Policía Municipal a las 3:45 horas de este lunes, en un domicilio ubicado en las calles Opatas y Puma Blanca.

Un hombre, identificado como José Juan ‘N’ fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de propinar una fuerte golpiza a su sobrina, de 32 años de edad en la colonia Tirocapes, en Hermosillo.

Según el testimonio de la víctima, su tío, de 43 años de edad, le preguntó quién lo fue a buscar al decirle que nadie se enojó para luego abalanzarse sobre ella y golpearla en el rostro, provocándole hematomas.

Al ver a los oficiales, el sujeto le gritó, la insultó y la amenazó por lo que se procedió a ponerlo a disposición de la autoridad investigadora.