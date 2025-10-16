Óscar “N” habría atacado a su ex pareja, además de secuestrarla en una plaza comercial en otra ocasión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que Óscar “N” fue sentenciado a 16 años de prisión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, tras agredir a su ex pareja en dos eventos ocurridos en 2024.

Primer ataque en su domicilio

El primer episodio se registró el 2 de julio de 2024, alrededor de las 22:00 horas, en un domicilio de la colonia Esperanza .

Según el informe de la FGJES, el agresor se subió encima de la víctima, la sujetó del cuello y la jaló repetidamente mientras la amenazaba verbalmente. Posteriormente, tomó un cuchillo, se encerró en un cuarto y continuó con las amenazas.

Ataque en plaza comercial

El 8 de agosto de 2024, en la mañana, Óscar “N” sorprendió a la víctima en el estacionamiento de una plaza comercial en el bulevar Luis Donaldo Colosio, justo cuando descendía de su vehículo. La amenazó con una navaja, la obligó a subir al asiento del copiloto y la trasladó contra su voluntad hacia el centro de la ciudad.

Durante el trayecto, el agresor lanzó navajazos con la intención de privarla de la vida, mientras repetía que la mataría y que llevaba días siguiéndola.

El ataque se detuvo momentáneamente cuando el propio agresor se lesionó la mano derecha y acudió a recibir atención médica. En el nosocomio, la víctima pudo solicitar ayuda.

Condena

Gracias a pruebas sólidas, el juez determinó la sentencia de 16 años de prisión para Óscar “N”, quien ya se encuentra cumpliendo su condena en un Centro de Reinserción Social (CERESO). La FGJES reafirma su compromiso con la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia de género, asegurando que casos como este recibirán todo el peso de la ley.



