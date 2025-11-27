El individuo fue interceptado por agentes municipales en las calles Puma y Alondra de la colonia Nuevo Hermosillo.

José ‘N’, de 32 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de que se le acusara de haber intentado robar troncos de leña.

El individuo fue interceptado por agentes municipales a las 09:50 horas de ayer, en las calles Puma y Alondra de la colonia Nuevo Hermosillo.

El reportante, de 49 años de edad, lo acusó de haber intentado sustraer ilegalmente seis troncos de leña de su puesto de venta.

Por estos hechos, José ‘N’ quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de robo en grado de tentativa.