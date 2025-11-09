Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando una mujer reportó a la Policía Municipal que su esposo la había golpeado e insultado.

Un hombre de 48 años de edad fue detenido en Bahía de Kino por elementos de la Policía Municipal tras ser acusado de agredir física y verbalmente a su esposa.

El individuo, identificado como Salomón ‘N’, habría golpeado e insultado a la víctima de 42 años.

Tras dar aviso a las autoridades, elementos policiacos arribaron a las calles Puerto Vallarta y Cochorit de la colonia Carnavalito, para llevar a cabo la detención.

La propietaria permitió a los uniformados el acceso, por lo que el individuo fuera arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público.