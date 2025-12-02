Los hechos que se le imputan se remontan a marzo de 2023, cuando la víctima, Héctor Francisco 'N', se encontraba en un taller mecánico ubicado en la colonia San Benito.

La Fiscalía de Sonora formuló imputación contra Guillermo Enrique 'N', de 34 años de edad, quien es acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad y robo agravado, cometidos en la ciudad de Hermosillo.

En ese lugar, el sujeto, en compañía de otro más, subieron a la fuerza a la víctima a un sedán negro.

Durante el trayecto, los individuos le cuestionaron de una supuesta deuda por la reparación de un vehículo al tiempo que sustrajeron de su cartera 11 mil pesos en efectivo.

Luego de avanzar cuadras más del taller, los agresores amenazaron con exigirle más dinero y lo bajaron de la unidad a golpes.

Por este hecho, se impuso para Guillermo 'N' la prisión preventiva justificada.

Historial delictivo

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado cuenta con antecedentes penales previos por diversos delitos, incluyendo robo, robo de vehículo y delitos electorales registrados en los años 2009, 2010, 2014 y 2022.