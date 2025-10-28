El individuo, identificado como José Antonio ‘N’, fue arrestado por agentes municipales en un domicilio ubicado en las calles Elías Calles y 13 de marzo, en la colonia Infonavit del poblado Miguel Alemán.

Un hombre de 26 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras un reporte de violencia doméstica, en hechos ocurridos en la comisaría Miguel Alemán, perteneciente a la ciudad de Hermosillo.

La situación fue reportada a las 14:40 horas del día lunes por una mujer de 26 años de edad, quien señaló a las autoridades que el sujeto la insultó y le gritó que saliera del inmueble en el que se encontraba mientras le advirtió que la agredería con un tubo.

Por estos hechos, José Antonio ‘N’ fue turnado al Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.