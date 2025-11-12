Francisco Gabriel “N” aceptó su culpa en un procedimiento abreviado: violentó a su pareja sentimental y a su hijo de 4 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una sentencia de 15 años de prisión contra Francisco Gabriel “N”, tras ser declarado responsable de violencia familiar, maltrato infantil y violación, cometidos en Nogales en agravio de una mujer y un menor de 4 años, ambos de identidad reservada.

Durante la audiencia intermedia, el imputado admitió su responsabilidad por los hechos, lo que permitió concretar un procedimiento abreviado y que el juez dictara la condena con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Agresiones dentro del hogar

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 15 y 16 de febrero del presente año, en un domicilio de la colonia Mediterráneo, donde el ahora sentenciado agredió física, verbal y psicológicamente a su expareja sentimental.

La Fiscalía señaló que ese sábado, la víctima fue golpeada, mordida y amenazada, además de que su hijo de 4 años también resultó lesionado durante estos episodios.

El 16 de febrero, el agresor violentó sexualmente de la mujer, sometiéndola por la fuerza y causándole diversas lesiones. Estos hechos fueron comprobados mediante peritajes en Psicología, Medicina Forense y Criminalística, así como con el testimonio de la víctima y evidencia física recabada.

Condenan a 15 años en prisión

El Tribunal determinó la responsabilidad penal de Francisco Gabriel “N” y le impuso 15 años de prisión, además de una multa de 164 mil pesos y el pago de 20 mil 100 pesos por reparación del daño material.

La investigación estuvo a cargo de agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), peritos y ministerios públicos especializados en delitos sexuales y violencia familiar, quienes integraron una carpeta sólida que permitió acreditar los delitos.

La FGJES reafirmó su compromiso con la cero tolerancia hacia la violencia familiar y sexual, reiterando su labor en la protección de mujeres, niñas y niños para garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.