Vinculan a proceso a Guillermo “N” por robo agravado y secuestro exprés en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Guillermo “N” por su presunta participación en los delitos de secuestro exprés agravado, robo agravado y asociación delictuosa, en perjuicio de tres personas en la colonia Centro de Hermosillo.

Los hechos: irrupción en un despacho y traslado forzado a un banco

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), la mañana del viernes 31 de octubre tres sujetos armados ingresaron a un despacho ubicado en la calle Chihuahua, bajo el pretexto de solicitar asesoría.

Una vez dentro, los individuos amenazaron con armas de fuego a las personas presentes, las retuvieron en contra de su voluntad y golpearon a una de ellas, mientras exigían dinero en efectivo. Posteriormente, sustrajeron aproximadamente 200 mil pesos del lugar y obligaron a una de las víctimas a trasladarse a un banco cercano, en las calles Serdán y Yáñez, donde la amenazaron con un arma para que realizara un retiro de dinero.

Al llegar a la sucursal, el afectado pidió auxilio a una cajera, quien activó el botón de pánico, lo que provocó que los agresores huyeran a pie. El incidente generó una movilización inmediata de corporaciones policiales, que incluyó a la Policía Municipal, Policía Estatal y a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes acordonaron la zona y resguardaron a los ciudadanos cercanos.

Asegurado en flagrancia

Mientras sus cómplices trasladaban a la víctima, Guillermo “N” permaneció vigilando a las otras dos personas dentro del inmueble. Al descubrirse el hecho, intentó huir reteniendo nuevamente a una víctima , a quien llevó por la fuerza hasta un domicilio en la colonia Invasión Tres Reynas.

Tras el llamado de auxilio de la víctima, elementos policiales implementaron un operativo y aseguraron al sospechoso en flagrancia , encontrándole 7 mil 110 pesos en efectivo.

Durante la audiencia de control de detención, el Agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para que el juez determinara vincular a proceso a Guillermo “N”, imponiéndole prisión preventiva justificada y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, a través de la UECS, reafirmó su compromiso con la investigación técnica y la persecución penal de quienes atentan contra la libertad y el patrimonio de las personas, garantizando justicia a las víctimas y el estricto cumplimiento de la ley.