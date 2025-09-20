La Fiscalía de Sonora inició las investigaciones correspondientes tras el rescate de dos hombres privados de su libertad y la detención en flagrancia de cinco personas, entre ellas dos menores, en la colonia Olivares de Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que abrió una investigación tras el rescate de dos personas privadas de la libertad y la detención en flagrancia de cinco presuntos responsables en la colonia Olivares de Hermosillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:45 horas, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia en las calles Jesús Siqueiros y Manuel L. Loaiza. Los agentes detectaron a un hombre armado frente a un domicilio y procedieron a intervenirlo.

Al acercarse, desde el interior de la vivienda se escuchó una detonación, lo que activó el protocolo de emergencia. Con apoyo de corporaciones estatales y federales, los policías ingresaron al inmueble, donde localizaron a dos hombres de 22 y 28 años que presentaban signos de maltrato físico. Ambos fueron trasladados a un hospital y se reportan estables.

Detenidos en flagrancia

En el lugar fueron asegurados cinco presuntos responsables:

Manuel Alfredo 'N', de 45 años

Néstor Rodolfo 'N', de 22 años

Gustavo Agustín 'N', de 19 años

Un adolescente de 16 años

Un adolescente de 17 años

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, quien integra la carpeta de investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y portación de arma de fuego.

El domicilio donde fueron rescatadas las víctimas permanece bajo resguardo policial en espera de una orden de cateo.