La Policía Municipal de Hermosillo detuvo a Daniel 'N', de 26 años, y Juan Pablo 'N', de 20 años, tras ser señalados de sustraer un tinaco de mil litros de un predio ubicado en la cerrada Las Arboledas.

El ilícito se registró a las 19:45 horas del viernes en un lote sobre el bulevar Las Arboledas, donde los sospechosos se apoderaron del tinaco.

Los elementos de la Policía Preventiva dieron seguimiento a los sujetos, alcanzándolos en la carretera 26, kilómetro 12.5, cuando se trasladaban a bordo de un pickup Chevrolet Silverado color blanco.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales.