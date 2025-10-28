La Policía Municipal de Nogales rescató a una mujer de la tercera edad que estaba privada de la libertad por su nieto, tras una negociación que evitó un desenlace fatal.

La Policía Municipal de Nogales respondió rápidamente a un llamado de emergencia el 27 de octubre del 2025, a las 08:16 horas, en la calle Okanos de la colonia Luis Donaldo Colosio. El reporte indicaba que una persona de la tercera edad estaba privada de la libertad y en peligro su vida. Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con un familiar del agresor, quien dijo ser su tío.

Amenazaba con un cuchillo a su abuela

Según la información proporcionada, Jesús E. "N", de 31 años, había privado de la libertad a su abuela , a quien tenía amarrada y amenazaba con quitarle la vida con un cuchillo.

Los oficiales procedieron a verificar la situación y, después de una hora de negociaciones, lograron convencer al agresor de que desatara a su abuela. Sin embargo, al intentar ingresar al domicilio, el agresor intentó agredir a uno de los oficiales con el arma blanca.

Los oficiales lograron someter al agresor y rescatar a la abuela, quien presentaba lesiones en ambos brazos y crisis nerviosa.

Fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y trasladada al Hospital para recibir atención médica. Durante la detención, se le aseguró un frasco con medicamento Alprazolam al agresor.

Reconocimiento a la labor policial

Jesús M. fue detenido y puesto a disposición del Centro de Atención Temprana, junto con la materia del delito. La Policía Municipal de Nogales destacó la rápida respuesta y la labor de convencimiento de los oficiales, que permitieron resolver la situación de manera pacífica y sin consecuencias fatales.

La Policía Municipal de Nogales reitera su compromiso de proteger y servir a la comunidad, y exhorta a los ciudadanos a reportar cualquier situación de emergencia de inmediato.