El cateo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Roberto Romero, donde el individuo fue sorprendido con cuatro envoltorios que contenían mariguana y doce más con sustancia granulada similar al ‘cristal’.

Luis Mario ‘N’, de 22 años de edad, fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante un operativo en la colonia El Sahuaro, en Hermosillo.

Dichos indicios fueron embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) para la integración de la carpeta correspondiente.

La Fiscalía de Sonora realiza operativos permanentes de investigación y combate al narcomenudeo en coordinación con fuerzas armadas, enfocados en desarticular puntos de venta y distribución de drogas en Hermosillo.