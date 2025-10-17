De forma extraoficial, un Chevrolet Malibú negro fue atacado y luego sus ocupantes habrían disparado contra un sedán blanco con menores a bordo; el Malibú apareció abandonado en la prolongación Álvaro Obregón.

Una movilización policiaca se activó al sur de Nogales tras reportes de detonaciones de arma de fuego durante una persecución entre vehículos en las inmediaciones de Colinas del Yaqui.

De acuerdo con los primeros reportes, un auto no identificado habría disparado contra un Chevrolet Malibú negro, lo que originó la persecución.

Al quedar el Malibú bloqueado por el tráfico, frente a un sedán blanco en el que viajaban menores de edad —ajenos al hecho—, los ocupantes del Malibú habrían descendido y realizado disparos contra el sedán.

Posteriormente, el Malibú fue localizado abandonado en el estacionamiento de la empresa Mayitos, sobre la prolongación Álvaro Obregón, cerca del sector El Greco. El otro vehículo involucrado no fue ubicado.



