Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU detectaron más de 20 libras de metanfetamina escondidas en paquetes de carne congelada en el retén de la Interestatal 19, a la altura de Amado.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, asignados a la estación de Nogales, aseguraron más de 20 libras de metanfetamina que iban ocultas dentro de paquetes de carne congelada, durante una inspección en el retén ubicado sobre la autopista Interestatal 19, a la altura de Amado, Arizona.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban revisiones en los carriles primarios y detectaron inconsistencias en una Nissan Versa con placas de Sonora. La unidad fue enviada a una inspección secundaria para una revisión más minuciosa.

Mediante un análisis de rayos X, los oficiales observaron anomalías en la zona de la cajuela del vehículo. Al inspeccionar el área, localizaron cuatro paquetes de droga escondidos entre productos de carne congelada, mismos que contenían metanfetamina con un peso superior a las 20 libras.

El conductor, un hombre de 32 años, ciudadano mexicano y portador de tarjeta de cruce fronterizo, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades federales de EU, donde enfrenta cargos por tráfico de narcóticos. La sustancia asegurada quedó bajo custodia de las instancias correspondientes para su resguardo y análisis.

El jefe de la estación, Sean McGoffin, señaló que este aseguramiento es resultado del trabajo coordinado entre autoridades de ambos lados de la frontera, enfocado en combatir el tráfico de drogas y proteger a las comunidades de la región.

“La cooperación entre corporaciones de México y Estados Unidos es fundamental para mantener la seguridad en la franja fronteriza y evitar que estas sustancias lleguen a las calles”, enfatizó.

La Patrulla Fronteriza subrayó que continuará realizando inspecciones en retenes y puntos de revisión a lo largo de la I-19 y otros corredores utilizados por el crimen organizado para el trasiego de drogas, así como acciones conjuntas con autoridades mexicanas para desarticular redes dedicadas al tráfico de metanfetamina y otros narcóticos.