Durante operativos realizados la madrugada de este sábado, la Policía Municipal de Nogales arrestó a dos hombres en distintos puntos de la ciudad

La Policía Municipal de Nogales, realizó dos detenciones en distintos sectores de la ciudad durante las primeras horas de este sábado. Los detenidos, Juan H. "N" de 23 años y Germán A. "N" de 33 años, fueron sorprendidos en posesión de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina, así como diversos objetos posiblemente relacionados con hechos delictivos.

La primera detención ocurrió en la calle Santa Fe de la colonia San Carlos, donde los agentes observaron a Juan H. "N" consumiendo una sustancia prohibida. Al ser abordado, se le aseguró un total de 13 envoltorios con la sustancia granulada y varios objetos, incluyendo un cuchillo y cargadores para teléfono celular.

La segunda detención se llevó a cabo en la Avenida Obregón, donde los elementos municipales detectaron un vehículo de alquiler Ford Focus que emitía abundante humo y carecía de una luz trasera. Al abordar al conductor, Germán A. "N", se le encontró un envoltorio abierto con la sustancia granulada y 17 envoltorios adicionales, así como varias botellas de licor y cargadores para teléfono celular.

Los artículos asegurados coinciden con productos sustraídos recientemente en robos a tiendas de conveniencia, por lo que las autoridades competentes determinarán su procedencia y posible relación con dichos hechos.

La Policía Municipal de Nogales refrenda su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y la prevención del delito, fortaleciendo los operativos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.