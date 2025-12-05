Tras ingerir el compuesto, los animales presentaron un deterioro agudo en su salud.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Rodrigo “N”, de 64 años, por el delito de maltrato animal que derivó en la muerte de cuatro perros pertenecientes a la ciudadana Carmen Loreto “N”, en Ciudad Obregón.

Suministró una sustancia tóxica

De acuerdo con las investigaciones, el 29 de noviembre, entre las 07:00 y 08:30 horas, el imputado acudió a un domicilio en la colonia Nueva Esperanza, donde presuntamente suministró de manera consciente una sustancia tóxica a las mascotas.

Tras ingerir el compuesto, los animales presentaron un deterioro agudo en su salud. Dictámenes de un médico veterinario zootecnista del Departamento de Servicios Periciales confirmaron que se trataba de rodenticidas anticoagulantes, los cuales alteraron el sistema de coagulación y provocaron hemorragias internas que derivaron en su muerte.

La FGJES señaló que este tipo de actos vulnera los principios de bienestar animal y constituye un delito que la institución investiga con rigor técnico, garantizando la protección legal de los animales de compañía y el acceso a la justicia para sus tutores.

La Fiscalía reiteró su compromiso de aplicar la ley en todos los casos de maltrato o crueldad animal, con el fin de fortalecer la cultura de respeto, protección y trato digno hacia los animales en Sonora.