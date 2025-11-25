Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron bolsas de lona abandonadas cerca del muro fronterizo al este de Nogales, Arizona.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que agentes encontraron y incautaron 75 "ladrillos" de metanfetamina cerca del Muro Fronterizo al este de Nogales, Arizona, recientemente. La droga, que pesaba más de 160 libras, fue encontrada en varias bolsas de lona abandonadas en una zona conocida por la actividad de contrabandistas.

Los agentes de la patrulla fronteriza realizaban una búsqueda en la zona cuando localizaron las bolsas de lona que contenían la metanfetamina. La droga estaba empaquetada en pequeños paquetes de celofán y fue encontrada en una zona cepillada cerca de la frontera internacional.

La metanfetamina fue transportada a la estación de patrulla fronteriza de Nogales, donde se confirmó su composición química. Posteriormente, la droga fue transferida a la Administración de Control de Drogas (DEA) para su investigación y destrucción.

No se realizaron arrestos en relación con esta incautación. La Patrulla Fronteriza no proporcionó información adicional sobre el caso, ya que la investigación sigue en curso.

La incautación es un golpe significativo contra el contrabando de drogas en la región. La Patrulla Fronteriza y la DEA continúan trabajando juntas para combatir el tráfico de drogas y proteger la seguridad de la comunidad, detalló Sean McGoffin.