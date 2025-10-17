Un hombre que intentaba cruzar la carretera federal 15, a la altura del punto de control del kilómetro 21, fue embestido por un vehículo en movimiento y perdió la vida. La identidad de la víctima no ha sido confirmada.

El accidente ocurrió la mañana del 17 de octubre de 2025 en Nogales, Sonora, sobre la carretera federal 15 a la altura del kilómetro 21.

De acuerdo con información preliminar, el hombre intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestido por un vehículo en movimiento y proyectado varios metros por el impacto.

Hasta el momento no hay confirmación oficial de identidad; de forma extraoficial se presume que la víctima tendría entre 20 y 25 años.

Elementos de seguridad y personal pericial acudieron al sitio para acordonar el área, levantar indicios y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Faltan por confirmar: datos de identificación del fallecido, características del vehículo involucrado, condición del conductor y posibles afectaciones a la circulación.

La autoridad determinará, con base en peritajes, la mecánica de hechos y eventuales responsabilidades.