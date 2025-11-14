Una conductora fue arrestada en la avenida Obregón de Nogales tras ser sorprendida pasándose un semáforo en rojo.

Una mujer fue detenida el jueves por elementos de la Policía Municipal en posesión de un arma de fuego y diversas sustancias ilícitas, luego de que su intervención inicial fuera motivada por una simple infracción al reglamento de tránsito.

Infracción de tránsito

Los hechos se registraron sobre la avenida Obregón, cerca de las 11:50 horas, cuando un agente detuvo el vehículo de la conductora por pasarse un semáforo en rojo y hablar por teléfono.

La detención se desencadenó cuando un agente motorizado, realizando labores de vigilancia, observó a un vehículo Dodge Charger gris cometer la doble infracción al llegar a la calle Jesús Siqueiros, por lo que procedió a marcarle el alto.

El objetivo primordial de la intervención era emitir la correspondiente multa de tránsito a la conductora, identificada como Fernanda A. “N”, de 27 años, quien además dijo no contar con licencia ni la documentación del automóvil.

Aseguran arma y pastillas de droga

Mientras el agente informaba el motivo de la infracción, la situación tomó un giro inesperado al percatarse de que la cacha de un arma de fuego sobresalía de la bolsa frontal de la sudadera de la conductora. Aplicando de inmediato los protocolos de seguridad, el agente ordenó a la mujer descender del vehículo, asegurándole un arma de fuego calibre 9 mm abastecida con ocho cartuchos útiles, procediendo a su aseguramiento.

Tras el aseguramiento del arma, una inspección más exhaustiva reveló la portación de sustancias prohibidas. Dentro de un bolso terciado se localizaron 733 pastillas con las características del fentanilo, así como dos bolsas conteniendo una sustancia cristalina granulada, presuntamente metanfetamina.

El descubrimiento de la droga y el arma escaló el incidente de una falta administrativa a la comisión de delitos graves.

Ante la flagrancia, a la detenida se le leyeron sus derechos por su probable responsabilidad en los delitos de Portación de Arma de Fuego y Delitos Contra la Salud. Se dio aviso inmediato al Ministerio Público Federal de la FGR, quien instruyó que Fernanda A. “N”, el arma, las sustancias y el vehículo Dodge Charger, fueran puestos a su disposición. Este hecho subraya cómo las acciones rutinarias de vigilancia de tránsito pueden derivar en importantes aseguramientos.



