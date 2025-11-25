Uno quedó en prisión preventiva y el otro seguirá el proceso en libertad bajo medidas cautelares

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó la captura de Ramón Jonathan “N”, de 35 años, y Rafael “N”, de 20, por su presunta participación en un robo con violencia en agravio de una empresa cervecera en Nogales.

Asalto en un expendio de La Granja

De acuerdo con los datos de prueba, el 18 de noviembre los imputados, junto con otras personas, habrían conformado un grupo para delinquir y se trasladaron a un expendio ubicado en la colonia La Granja, donde se cometió el asalto.

La agresión ocurrió cuando el conductor de la unidad cervecera regresaba a su vehículo después de entregar mercancía. La investigación señala que Ramón Jonathan “N” se le acercó con un objeto similar a un arma de fuego para intimidarlo y exigirle el dinero. Bajo amenaza, el operador entregó 158 mil 711 pesos, mientras un segundo agresor apoyaba en el robo.

Luego, los implicados escaparon hacia dos vehículos: un taxi Ford Focus blanco y una Nissan Armada negra con placas de afiliación.

En ese momento, Rafael “N” presuntamente actuaba como vigilante, alertando a los demás sobre movimientos en la zona y la posible llegada de autoridades, para después abordar el taxi junto a otros participantes.

Los sujetos fueron perseguidos y finalmente detenidos por empleados afectados, quienes lograron interceptarlos antes de que escaparan, mientras arribaron cuerpos de seguridad pública.

Obtiene prisión preventiva

Tras analizar los hechos presentados por el Ministerio Público, un juez calificó como legal la detención de ambos hombres y procedió a la formulación de imputación. Además, concedió una ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica.

Como medida cautelar, Ramón Jonathan “N” permanecerá en prisión preventiva justificada, mientras que Rafael “N” continuará el proceso en libertad bajo medidas cautelares. La FGJES informó que continuará reuniendo elementos para esclarecer los hechos y proceder contra todas las personas involucradas.